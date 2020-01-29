Motorsport: Росси покинет заводскую команду «Ямахи» после сезона-2020

Семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси покинет «Ямаху» по окончании 2020 года. Его заменит 20-летний француз Фабио Куартараро, который станет напарником испанца Маверика Виньялеса, сообщает Motorsport.
Ранее в «Ямахе» официально объявили о продлении контракта с Виньялесом до 2022 года.
По информации издания, решение перевести Куартараро в заводскую команду объясняется тем, что его услугами заинтересовались в «Дукати» и в «Сузуки». В сезоне-2019 француз дебютировал в MotoGP в составе сателлитной команды Petronas Yamaha SRT. Он завоевал шесть подиумов и семь раз финишировал в тройке сильнейших.
Что касается Росси, то он, как ожидается, либо перейдёт на место Куартараро в 2021-м, либо закончит карьеру. В феврале 2020 года ему исполнится 41 год.
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