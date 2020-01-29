12 февраля решится вопрос о возможном уходе «Мерседеса» из Формулы-1

В ближайшее время состоится заседание совета директоров компании Daimler, на котором будет принято решение, оставлять или не оставлять заводскую команду «Мерседеса» в Формуле-1. Решающее заседание состоится 12 февраля, сообщает RaceFans.

Контракт «Мерседеса» на участие в Формуле-1 рассчитан только до сезона-2020 включительно. С 2014 года, когда в Ф-1 вернулись турбомоторы, немецкая команда доминирует в чемпионате.

В 2019 году в Daimler сообщили, что прибыль снизилась на несколько миллиардов фунтов стерлингов и заявили о намерении уволить более 10 тыс. сотрудников. В компании вложили огромные средства в заводскую команду «Мерседеса», вернувшуюся в Формулу-1 в 2010 году, хотя и получили немало за счёт призовых и маркетинговой отдачи.

Вместе с тем сообщается, что даже в случае ухода заводской команды «Мерседеса» компания продолжит поставлять моторы клиентам, так как уже подписан контракт на сезон-2021 с «Маклареном», а с «Уильямсом» соглашение действует до 2025 года включительно.

