«Добейтесь того, чего добился я». Штурману Лёба не понравилось, что его называют толстым

Монегаск Даниэль Элена, бессменный штурман девятикратного чемпиона мира по классическому ралли Себастьена Лёба, отреагировал на обвинения болельщиков в лишнем весе.

«Совет тем, кто ругает меня и сам лежит днями напролёт на диване: поднимите свою пятую точку, попробуйте проехать на гоночной машине и добейтесь того, чего добился я.

Я знаю толк в хорошей еде и наслаждаюсь жизнью. А тем, кто говорит, что я толстый, я отвечаю: «Отвалите!» — написал Элена в своём «твиттере».

Посмотреть, как выглядит 47-летний штурман, можно в его «инстаграме».

Элена не только помог Лёбу стать девятикратным чемпионом WRC, но и стал с ним вторым на ралли-рейде «Дакар» в зачёте внедорожников в 2017 году и третьим — в 2019-м.