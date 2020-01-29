Росси хочет остаться в MotoGP, «Ямаха» готова предоставить ему заводской мотоцикл

Заводская команда «Ямаха» выпустила официальное заявление, в котором прокомментировала известие о грядущем уходе Валентино Росси. Сезон-2020 MotoGP станет для итальянца последним в составе заводской команды, так как «Ямаха» уже назвала состав на 2021 год — пилотами станут Маверик Виньялес и Фабио Куартараро.
В своём заявлении «Ямаха» подчеркнула, что обеспечит Росси мотоциклом заводской модификации, если Валентино решит продолжить карьеру в MotoGP. Итальянец примет решение только в середине сезона-2020. При этом управляющий директор «Ямахи» Лин Джарвис признал, что в команде не могли ждать решения Валентино, так как в MotoGP слишком высокая конкуренция за гонщиков со стороны заводских коллективов.
«По причинам, вызванным состоянием рынка гонщиков, „Ямаха“ попросила меня принять решение насчёт своего будущего в начале этого года. В соответствии с тем, что я говорил в прошлом сезоне, я подтвердил, что не хочу торопиться с решением и мне нужно больше времени. „Ямаха“ поступила соответствующим образом и завершила продолжавшиеся переговоры. Моя первая цель — быть конкурентоспособным в этом году и продолжить карьеру гонщика MotoGP и в 2021 году. Но перед этим я должен получить некоторые ответы, что можно сделать только на трассе после нескольких первых гонок. Я рад, что если я решу продолжать, то „Ямаха“ готова всесторонне меня поддерживать, дав байк заводской модификации и заводской контракт», — отметил сам Росси.
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