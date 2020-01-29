Ламмерс: нет сомнений, что гонка в Нидерландах состоится

Спортивный директор Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс уверен, что гонка состоится, несмотря на высказываемые сомнения. По словам Ламмерса, в конце января на трассе будет уложен последний слой асфальта.



«В конце января должны уложить последний слой асфальта. Всё идёт хорошо, но нам нужно, чтобы повезло с погодой. Было много сомнений, что гонка может не состояться, но она действительно пройдёт и станет великолепным событием. Стоит принять это как данность. В понедельник после гонки мы посмотрим, как всё прошло, и оценим, что нам нужно сделать лучше при подготовке к Гран-при 2021 года», — приводит слова Яна Ламмерса GrandPX.



Напомним, Гран-при Нидерландов состоится 3 мая 2020 года. В последний раз на трассе «Зандворт» Гран-при Формулы-1 проводился в 1985 году.