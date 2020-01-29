Ламмерс: нет сомнений, что гонка в Нидерландах состоится

Спортивный директор Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс уверен, что гонка состоится, несмотря на высказываемые сомнения. По словам Ламмерса, в конце января на трассе будет уложен последний слой асфальта.
«В конце января должны уложить последний слой асфальта. Всё идёт хорошо, но нам нужно, чтобы повезло с погодой. Было много сомнений, что гонка может не состояться, но она действительно пройдёт и станет великолепным событием. Стоит принять это как данность. В понедельник после гонки мы посмотрим, как всё прошло, и оценим, что нам нужно сделать лучше при подготовке к Гран-при 2021 года», — приводит слова Яна Ламмерса GrandPX.
Напомним, Гран-при Нидерландов состоится 3 мая 2020 года. В последний раз на трассе «Зандворт» Гран-при Формулы-1 проводился в 1985 году.
- 29 января 2020
-
19:40
-
19:00
-
18:01
-
17:00
-
16:21
-
16:12
-
15:10
-
14:14
-
13:50
-
13:04
-
12:19
-
12:09
-
11:04
-
10:09
-
09:20
-
01:08
- 28 января 2020
-
23:54
-
22:59
-
21:47
-
21:11
-
20:59
-
19:58
-
18:44
-
17:48
-
16:40
-
15:44
-
15:24
-
14:32
-
13:12
-
12:43
-
11:06
-
10:23
-
09:37
-
00:52
- 27 января 2020
-
23:41