Камазовец Шибалов объяснил, почему помог конкурентам из «МАЗа» на «Дакаре»

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов рассказал о причинах, по которым его экипаж на «Дакаре»-2018 помог конкуренту - Сергею Вязовичу из «МАЗ-СПОРТавто».



«Дакар» — это собрание историй о взаимовыручке. Когда видишь, что люди на автомобилях встали где-то далеко от цивилизации, а в радиусе двухсот километров нет ни то что заправок или магазинов с едой и водой, а вообще ни души, то, конечно, их единственная надежда — это проезжающие мимо экипажи.



Ты как минимум остановишься и спросишь, чем помочь, оставишь воды, потому что не известно, как долго они ещё простоят. На прошлом «Дакаре» (2018 года. — Прим. «Чемпионата») мы как раз помогли команде «МАЗ», нашим конкурентам, выдернули их из солончака. В результате они заняли второе место. Но, хоть это и были наши соперники, мы не могли просто так уехать, потому что завтра сами можем оказаться в такой ситуации. Неприятно ведь, когда участники проезжают мимо, даже видя, что у тебя проблемы. А такое, к сожалению, тоже бывает», — цитирует Шибалова «RT на русском».