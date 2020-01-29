Камазовец Шибалов объяснил, почему помог конкурентам из «МАЗа» на «Дакаре»

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов рассказал о причинах, по которым его экипаж на «Дакаре»-2018 помог конкуренту - Сергею Вязовичу из «МАЗ-СПОРТавто».
«Дакар» — это собрание историй о взаимовыручке. Когда видишь, что люди на автомобилях встали где-то далеко от цивилизации, а в радиусе двухсот километров нет ни то что заправок или магазинов с едой и водой, а вообще ни души, то, конечно, их единственная надежда — это проезжающие мимо экипажи.
Ты как минимум остановишься и спросишь, чем помочь, оставишь воды, потому что не известно, как долго они ещё простоят. На прошлом «Дакаре» (2018 года. — Прим. «Чемпионата») мы как раз помогли команде «МАЗ», нашим конкурентам, выдернули их из солончака. В результате они заняли второе место. Но, хоть это и были наши соперники, мы не могли просто так уехать, потому что завтра сами можем оказаться в такой ситуации. Неприятно ведь, когда участники проезжают мимо, даже видя, что у тебя проблемы. А такое, к сожалению, тоже бывает», — цитирует Шибалова «RT на русском».
- 29 января 2020
-
21:45
-
20:40
-
19:40
-
19:00
-
18:01
-
17:00
-
16:21
-
16:12
-
15:10
-
14:14
-
13:50
-
13:04
-
12:19
-
12:09
-
11:04
-
10:09
-
09:20
-
01:08
- 28 января 2020
-
23:54
-
22:59
-
21:47
-
21:11
-
20:59
-
19:58
-
18:44
-
17:48
-
16:40
-
15:44
-
15:24
-
14:32
-
13:12
-
12:43
-
11:06
-
10:23
-
09:37