Билеты на Гран-при Вьетнама пока не распроданы

Исполнительный директор Гран-при Вьетнама Ле Нгок Чи призналась, что на этап распроданы не все билеты.



«Потребовалось некоторое время и усилия, чтобы донести концепцию до вьетнамцев. Большинство из них не является фанатами, так что это требует дополнительных усилий. Но могу сказать, что наши внутренние рекламные акции и маркетинг приносят плоды.



Мы видим, что интерес к этапу растёт. Продажи билетов становятся всё лучше и лучше, но пока не все места проданы. Наши компании увеличивают продажи билетов, но нам нужно продать ещё больше мест. Мы сильно зависим от вьетнамских болельщиков. Энтузиазм и преданность фанатов гарантируют мероприятию дополнительный импульс, что сделают его привлекательным и для иностранных поклонников гонок», — приводит слова Ле Нгок Чи GrandPX.