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Билеты на Гран-при Вьетнама пока не распроданы

Билеты на Гран-при Вьетнама пока не распроданы
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор Гран-при Вьетнама Ле Нгок Чи призналась, что на этап распроданы не все билеты.

«Потребовалось некоторое время и усилия, чтобы донести концепцию до вьетнамцев. Большинство из них не является фанатами, так что это требует дополнительных усилий. Но могу сказать, что наши внутренние рекламные акции и маркетинг приносят плоды.

Мы видим, что интерес к этапу растёт. Продажи билетов становятся всё лучше и лучше, но пока не все места проданы. Наши компании увеличивают продажи билетов, но нам нужно продать ещё больше мест. Мы сильно зависим от вьетнамских болельщиков. Энтузиазм и преданность фанатов гарантируют мероприятию дополнительный импульс, что сделают его привлекательным и для иностранных поклонников гонок», — приводит слова Ле Нгок Чи GrandPX.

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