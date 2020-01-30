Глава Daimler опроверг слухи об уходе «Мерседеса» из Формулы-1

Генеральный директор Daimler Ола Каллениус опроверг слухи об уходе «Мерседеса» из «Формулы-1»
«Это не правда», — приводит слова Каллениуса Reuters.
Контракт «Мерседеса» на участие в Формуле-1 рассчитан только до сезона-2020 включительно. С 2014 года, когда в Ф-1 вернулись турбомоторы, немецкая команда доминирует в чемпионате.
В 2019 году в Daimler сообщили, что прибыль снизилась на несколько миллиардов фунтов стерлингов, и заявили о намерении уволить более 10 тыс. сотрудников. В компании вложили огромные средства в заводскую команду «Мерседеса», вернувшуюся в Формулу-1 в 2010 году, хотя и получили немало за счёт призовых и маркетинговой отдачи.
Сообщалось, в ближайшее время состоится заседание совета директоров компании Daimler, на котором будет принято решение, оставлять или не оставлять заводскую команду «Мерседеса» в Формуле-1. Решающее заседание состоится 12 февраля.
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