В «Макларене» объяснили, почему отказались от моторов «Рено» в пользу «Мерседеса»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал, почему в команде приняли решение перейти на силовые установки «Мерседеса» с сезона-2021, отказавшись от двигателей «Рено», используемых в настоящее время. По его словам, это объясняется тем, что моторы «Мерседеса» зарекомендовали себя наилучшим образом в Формуле-1.

«Наше партнёрство с «Мерседесом» нельзя назвать решением, принятым против «Рено». Мы смогли прибавить в том числе и благодаря «Рено». Но в гибридную эру «Мерседес» задаёт ориентир в плане эффективности, надёжности, качества двигателя, да и в целом как команда.

То, что в начале новой эпохи в 2021-м у нас будет наилучший мотор, станет знаком безопасности и стабильности. Мы не будем отвлекаться на посторонние вещи», — приводит слова Зайдля GrandPX.news.