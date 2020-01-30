Алези: Леклер — феномен, он точно скоро станет чемпионом
Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези предположил, что 22-летний монегаск Шарль Леклер, выступающий за «Феррари», уже в ближайшем будущем станет чемпионом мира.
Леклер дебютировал в Формуле-1 в 2018 году, подписав контракт с «Заубером». Выступления монегаска впечатлили руководство «Феррари», и с сезона-2019 он выступает за итальянскую команду. В минувшем сезоне на счету Леклера было семь поулов и две победы. Гонщик, заработав 264 очка, занял четвёртое место в личном зачёте, опередив, в частности, напарника Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона Формулы-1, который уступил ему 24 очка и стал пятым.
«Шарль — феномен. Он наверняка вскоре станет чемпионом мира», — приводит слова Алези GrandPX.news.
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