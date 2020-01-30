Риккардо: в случае поражения от «Торо Россо» мотивация снизилась бы
Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты команды в сезоне-2019. Французский коллектив занял пятое место в Кубке конструкторов, уступив не только традиционным лидерам в лице «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл», но и «Макларену», и всего на шесть очков опередил «Торо Россо», занявший шестое место в командном зачёте.
«На «Рено» оказывалось большое давление. Если бы мы потеряли это пятое место, это был бы серьёзный удар под дых. Это означало бы, что мы получим меньше призовых, и негативным образом сказалось бы на мотивации. Нам удалось избежать этого. Но в 2020 году мы обязаны выступить лучше.
Я всегда пилотирую жёстко и быстро. Но в 2019-м я узнал много нового о дисциплине», — приводит слова Риккардо издание Speedweek.
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