Источник: о контракте Алонсо на выступление в «Инди-500» объявят в ближайшее время

В ближайшее время следует ожидать официального объявления о том, что двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо выступит в гонке «500 миль Индианаполиса», которая состоится в мае, сообщает GrandPX.news. Ранее гонщик утверждал, что хочет получить место в «наилучшей команде из возможных».

Издание, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что 38-летний Алонсо уже достиг соглашения с командой Andretti Autosport.

В 2017 году Алонсо дебютировал в «Инди-500» в рамках проекта «Макларена», поддержанного Andretti Autosport. Испанцу удалось полидировать в гонке, но из-за отказа мотора «Хонды» ему пришлось сойти. В 2019 году он предпринял ещё одну попытку, но даже не прошёл квалификацию, вследствие чего не получил допуска к старту гонки.

Алонсо заявил, что завоюет ещё один титул, если вернётся в Формулу-1