«Это не игра в покер». Марко — о дорогом новом контракте Ферстаппена с «Ред Булл»
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал новое соглашение 22-летнего Макса Ферстаппена с командой. Ранее появилась информация, что в соответствии с условиями контракта Ферстаппен, который останется в «Ред Булл» как минимум до сезона-2023 включительно, будет получать по € 40 млн в год.
«Его новый контракт недёшев. Но у меня нет чувства, что мы играем в покер. Во время праздников я потратил время на то, чтобы согласовать все детали соглашения. И я очень беспокоился, что Макс может уйти в «Мерседес» в 2021-м», — цитирует Марко Auto Bild.
В сезоне-2019 Ферстаппен выиграл три гонки и впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).
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