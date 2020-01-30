«Это не игра в покер». Марко — о дорогом новом контракте Ферстаппена с «Ред Булл»

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал новое соглашение 22-летнего Макса Ферстаппена с командой. Ранее появилась информация, что в соответствии с условиями контракта Ферстаппен, который останется в «Ред Булл» как минимум до сезона-2023 включительно, будет получать по € 40 млн в год.

«Его новый контракт недёшев. Но у меня нет чувства, что мы играем в покер. Во время праздников я потратил время на то, чтобы согласовать все детали соглашения. И я очень беспокоился, что Макс может уйти в «Мерседес» в 2021-м», — цитирует Марко Auto Bild.

В сезоне-2019 Ферстаппен выиграл три гонки и впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).