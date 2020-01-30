Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Это не игра в покер». Марко — о дорогом новом контракте Ферстаппена с «Ред Булл»

«Это не игра в покер». Марко — о дорогом новом контракте Ферстаппена с «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал новое соглашение 22-летнего Макса Ферстаппена с командой. Ранее появилась информация, что в соответствии с условиями контракта Ферстаппен, который останется в «Ред Булл» как минимум до сезона-2023 включительно, будет получать по € 40 млн в год.

«Его новый контракт недёшев. Но у меня нет чувства, что мы играем в покер. Во время праздников я потратил время на то, чтобы согласовать все детали соглашения. И я очень беспокоился, что Макс может уйти в «Мерседес» в 2021-м», — цитирует Марко Auto Bild.

В сезоне-2019 Ферстаппен выиграл три гонки и впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).

«Так хоть мозоли на руках остаются». Ферстаппен — о том, зачем выступает в киберспорте
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020