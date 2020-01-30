Бинотто: не волнуемся по поводу взаимоотношений Леклера и Феттеля

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о взаимоотношениях Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.
«Если посмотреть на обоих пилотов, на то, как они ведут себя друг с другом, то всё идёт очень хорошо. То, что Шарль расстроен, если он позади Себа, — это позитивный знак. После всех споров в прессе об их радиообменах мы не волнуемся по поводу их взаимоотношений. У нас отличный состав пилотов, они разные по своему опыту и стилю пилотирования. Это преимущество для команды.
Трения? Нужно принимать ситуацию. Это пилоты высочайшего уровня, и они здесь для того, чтобы побеждать. Важнее то, что они понимают общую цель, видят ситуацию лучше. Споры по радио — не лучшее решение, потому что в болиде ты не видишь всей ситуации. Вопросы можно решить только с помощью честного и чистого подхода в ходе всего сезона», — приводит слова Бинотто Autosport.
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