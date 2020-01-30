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Марко: будем готовы подать протест в ФИА, если «Феррари» снова вернётся к своим хитростям

Марко: будем готовы подать протест в ФИА, если «Феррари» снова вернётся к своим хитростям
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда будет готова подать протест в Международную автомобильную федерацию в случае, если у них возникнет подозрение в том, что «Феррари» нарушает технический регламент.

«Прибавка мощности моторов «Феррари» на определённых кругах была просто невероятно огромной. Как только ФИА ввела свои директивы, они растеряли преимущество. Я надеюсь, что в этом году мы не увидим таких хитростей от «Феррари». В противном случае мы будем готовы подать протест», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

Напомним, у соперников «Феррари» в сезоне-2019 возникли подозрения о легальности некоторых решений итальянской команды касаемо работы двигателя. В концовке сезона ФИА выпустила несколько директив, после которых скорость болидов итальянской команды заметно снизилась.

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