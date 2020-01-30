Квят опробовал раллийную машину на заснеженной трассе

Пока до презентации нового болида «Альфа Таури» остаётся около двух недель, пилоты команды продолжают плодотворно проводить отпуск и заниматься активным отдыхом. Так, российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят попробовал свои силы за рулём раллийного автомобиля на заснеженной трассе. На льду Квят продемонстрировал отличные умения по управлению автомобилем.



Соответствующее видео Даниил Квят разместил у себя на странице в «Инстаграме» в сторис.

Посмотреть видеозапись можно на «Чемпионате».



Напомним, минувший сезон российский гонщик завершил на 13-м месте в общем зачёте, набрав 37 очков. Его лучшим результатом стал подиум на Гран-при Германии. Тогда в дождевой гонке он финишировал третьим.