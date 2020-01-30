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Видео: Ферстаппен жонглирует банками «Ред Булл»

Видео: Ферстаппен жонглирует банками «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен разместил на своей странице в «Твиттере» забавное видео. Нидерландец показал, как он умеет жонглировать. При этом в качестве инвентаря для такой своеобразной тренировки использовал банки с напитком «Ред Булл».

«Быть пилотом „Ред Булл“ значит что-то намного большее, чем просто участие в гонках», — подписал Ферстаппен видеозапись.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице пилота в «Твиттере».

Напомним, минувший сезон стал для Макса Ферстаппена самым успешным в карьере. По итогам 2019 года он завоевал три победы и девять раз поднимался на подиум. Это помогло ему занять третье место и опередить Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.

В межсезонье Ферстаппен заключил новый контракт с «Ред Булл».

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