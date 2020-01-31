Сайнс: не думаю о том, что я единственный испанец в Формуле-1

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс признался, что не ощущает давления из-за того, что после ухода Фернандо Алонсо из Формулы-1 он остался единственным испанцем в чемпионате.

«Я не думаю об этом. В этом нет ничего особенного, нормальная ситуация. Не могу как-то комментировать это, потому что не почувствовал особых изменений. Да, испанская пресса помогает меня и поддерживает и я ценю это. Но не могу сказать, что журналисты не обращали на меня внимания и в большей степени фокусировались на Фернандо», — приводит слова Сайнса GPblog.

Напомним, Фернандо Алонсо покинул Формулу-1 в 2018 году. После его ухода пилотом «Макларена» стал Карлос Сайнс. Минувший сезон стал для Сайнса самым успешным в карьере. Он завершил чемпионат на шестом месте в общем зачёте.