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Марко признал, что «Ред Булл» не хватает Риккардо

Марко признал, что «Ред Булл» не хватает Риккардо
Авто / Формула-1 0

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко посетовал, что команде не хватает весёлого настроения австралийца Даниэля Риккардо, хотя и подчеркнул, что атмосфера в коллективе остаётся благоприятной.

Напомним, Риккардо, выступавший за «Ред Булл» с 2014 года, в ходе сезона-2018 неожиданно объявил, что с сезона-2019 будет выступать за «Рено». В минувшем сезоне он занял 9-е место в личном зачёте.

«Вся команда была в шоке, когда он неожиданно ушёл в «Рено». Атмосфера в команде хорошая, но не такая радостная, с тех пор как он ушёл.

Кроме того, он один из быстрейших гонщиков в пелотоне. Он прекрасно умеет догонять, когда это ему требуется. Да, и его шуток нам тоже не хватает», — цитирует Марко Motorsport-Magazin.

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