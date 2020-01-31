Марко признал, что «Ред Булл» не хватает Риккардо
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко посетовал, что команде не хватает весёлого настроения австралийца Даниэля Риккардо, хотя и подчеркнул, что атмосфера в коллективе остаётся благоприятной.
Напомним, Риккардо, выступавший за «Ред Булл» с 2014 года, в ходе сезона-2018 неожиданно объявил, что с сезона-2019 будет выступать за «Рено». В минувшем сезоне он занял 9-е место в личном зачёте.
«Вся команда была в шоке, когда он неожиданно ушёл в «Рено». Атмосфера в команде хорошая, но не такая радостная, с тех пор как он ушёл.
Кроме того, он один из быстрейших гонщиков в пелотоне. Он прекрасно умеет догонять, когда это ему требуется. Да, и его шуток нам тоже не хватает», — цитирует Марко Motorsport-Magazin.
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