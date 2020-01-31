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В «Ред Булл» объявили о прекращении сотрудничества с «Астон Мартин» после 2020-го

В «Ред Булл» объявили о прекращении сотрудничества с «Астон Мартин» после 2020-го
Авто / Формула-1 0

В «Ред Булл» отреагировали на новость о том, что владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл вложил более полумиллиарда евро в «Астон Мартин», вследствие чего команда из Сильверстоуна будет выступать под именем британского производителя с сезона-2021.

В частности, в «Ред Булл» объявили, что «Астон Мартин» перестанет быть титульным спонсором команды после сезона-2020.

«Команда может подтвердить, что производитель останется титульным партнёром до конца сезона-2020, но соглашение не будет продлено по окончании нынешнего срока действия.

«Ред Булл» согласился освободить «Астон Мартин» от обязательств в Формуле-1, которое позволит ему совершить необходимые инвестиции в альтернативные возможности в нашем виде спорта.

Red Bull Advanced Technologies продолжит сотрудничать с «Астон Мартином» в построении гиперкара Valkyrie. Первые машины будут готовы в конце этого года», — говорится в сообщении пресс-службы «Ред Булл».

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