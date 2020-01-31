У «Рено» может появиться крупный спонсор
Издание GPToday, ссылаясь на источники в команде Формулы-1 «Рено», сообщает, что у французской команды может появиться крупный спонсор.
Пока на машине «Рено» нет никаких спонсорских наклеек. При этом на неё разрешено смотреть не всем сотрудникам команды. В это же время автомобиль «Рено» 2018 года готовят для участия в спонсорском мероприятии на Ближнем Востоке. Сообщается, что новый спонсор может представлять либо Ближний Восток, либо Китай.
12 февраля в Париже состоится официальная презентация новой машины «Рено». 17 февраля команда отработает официальный съёмочный день на автодроме в Барселоне.
В 2020 году предсезонные тесты Формулы-1 пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля, а Гран-при Австралии — с 13 по 15 марта.
В «Макларене» объяснили, почему отказались от моторов «Рено» в пользу «Мерседеса»
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