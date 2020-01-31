«Уильямс» подтвердил, что покажет новую машину Формулы-1 17 февраля

В команде Формулы-1 «Уильямс» подтвердили, что 17 февраля состоится онлайн-презентация автомобиля команды, за которую в сезоне-2020 будут выступать Джордж Расселл и Николас Латифи. Мероприятие начнётся в 11:00 мск.

Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году

11 февраля. Презентация болида «Феррари»

12 февраля. Презентация болида «Рено»

12 февраля. Презентация болида «Ред Булл» (официально не подтверждено)

13 февраля. Презентация болида «Макларена»

14 февраля. Презентация болида «Мерседеса»

14 февраля. Презентация болида «Альфа Таури»

17 февраля. Презентация болида «Рейсинг Пойнт»

17 февраля. Презентация болида «Уильямс»

19 февраля. Презентация болида «Альфа Ромео»

19 февраля. Презентация болида «Хааса»

19-21 февраля. Первые предсезонные тесты

26-28 февраля. Вторые предсезонные тесты.

Первый Гран-при Формулы-1 в 2020 году пройдёт с 13 по 15 марта в Австралии.

В «Уильямсе» намекнули, что могут сделать израильтянина Ниссани призовым пилотом в 2021-м