Голландский журналист предложил уволить «сладкого» Бинотто из «Феррари»

Голландский журналист Як Плой, освещающий Формулу-1, считает, что Маттиа Бинотто слишком мягкий руководитель для такой команды, как «Феррари». По его мнению, куда лучше на этом посту смотрелся бы Фредерик Вассёр, ныне возглавляющий «Альфа Ромео».

«Думаю, если бы можно было усадить на это место Фредерика Вассёра, ситуация серьёзно изменилась бы. Мне хотелось бы этого. Бинотто, который прошёл всю лестницу «Феррари», исповедует слишком осторожный подход. А для «Феррари» приемлем лишь один подход.

Михаэль Шумахер, к примеру, имел право голоса в этом, собирая нужных людей в команду. Тогда все понимали, что всё будет именно так. Сейчас ничего подобного не происходит. Бинотто? Он слишком сладкий, слишком мягкий», — приводит слова журналиста GP Blog.

«Жёсткий подход лучше всего». Бинотто — о том, как управлять «Феррари»