«Даже не помню, сколько они нам проиграли». Марко подколол «Рено»

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что в команде не жалеют о прекращении сотрудничества с «Рено» и переходе на моторы «Хонды». Напомним, «Ред Булл» перешёл на двигатели «Хонды» в сезоне-2019, и Макс Ферстаппен одержал три победы и впервые занял третье место в личном зачёте.
«В конце 2019-го «Хонда» и мы уже были на уровне «Мерседеса». Даже на трассах вроде Мексики и Бразилии, где важна мощность мотора. Если посчитать, сколько было механических проблем, — наш мотор надёжнее «Рено». Поэтому мы не расстроены, что больше не сотрудничаем с ними.
Посмотрите на таблицу Кубка конструкторов. «Рено» занял пятое место. Я даже не помню, сколько очков они нам проиграли», — цитирует Марко GrandPX.news.
«Ред Булл», ставший третьим в командном зачёте, опередил «Рено» на 326 очков.
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