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Отец Шварцмана: на карьеру Роберта потратил около € 5 млн

Отец Шварцмана: на карьеру Роберта потратил около € 5 млн
Авто / Младшие серии 0

Отец пилота программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» Роберта Шварцмана Михаил признался, что потратил на карьеру сына в автоспорте около € 5 млн.

«Роберт был настолько погружен в автоспорт, что вопрос о другом пути его развития даже не стоял. Мы просто делали всё, что требовалось для его карьеры.

Я как-то прикидывал, что в общей сложности потратил около € 5 млн. Ну, а как иначе? Проехать картинговый чемпионат на топ-уровне, то есть в хорошей команде, с крутыми механиками и так далее, стоит 30000-50000 евро. Один день формульных тестов — от 10 000 евро. А чем больше тестов, тем лучше результат в гонках.

Сезон в «Формуле-3» — от 1 млн, в «Формуле-2» — раза в два дороже. Если бы я заранее знал, через что нам придётся пройти и сколько это будет стоить, я бы хорошенько подумал, ввязываться в эту историю или нет. Но когда Роберт начинал, я не представлял масштаб расходов, а потом было уже поздно менять стратегию — у него слишком круто всё получалось», — приводит слова Михаила Шварцмана Forbes.ru.

В минувшем сезоне Шварцман выиграл чемпионат Формулы-3. В 2020 году он впервые выступит в Формуле-2. Его напарником будет Мик Шумахер.

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