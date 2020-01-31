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Сироткин: не исключаю, что Гасли вернётся в «Ред Булл»

Сироткин: не исключаю, что Гасли вернётся в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Сергей Сироткин поделился мыслями о сложившейся ситуации в программе «Ред Булл». По словам россиянина, от Хельмута Марко можно ожидать очередной рокировки пилотов в ходе чемпионата. Но вместе с тем Сергей подчеркнул, что не видит в этом смысла.

«Не верю, что Албон будет на уровне Макса. Не думаю, что он будет отставать от Ферстаппена менее чем на 0,3-0,4 секунды.

В целом систему «Ред Булл» очень сложно понять. Если Албон начнёт сезон не очень хорошо, а Гасли продолжит так, как во второй половине 2019 года, может, будет момент, когда Пьер вернётся в «Ред Булл». Я этого не исключаю. Но опять-таки, снова наступать на те же грабли. Зачем? Это трудная система, которую я не пытался понять», — рассказал Сироткин в интервью, размещённом на канале Алексея Попова в YouTube.

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