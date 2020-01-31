Штурман Лукьянюка объявил об окончании спортивной карьеры

Гонщик Алексей Арнаутов, выступающий в классическом ралли в качестве штурмана Алексея Лукьянюка, объявил о завершении гоночной карьеры.

«У меня с автоспортом особые отношения – 12 лет в правом кресле, 10 из которых соседом по «боевой» у меня Алексей Лукьянюк. За это время у нас были взлёты и падения, но общий тренд всегда был позитивный. Если кто не знает, то у меня есть полноценная работа, и последние два года отпрашиваться на каждую гонку становится все проблематичнее – всё-таки это не на два дня на Кубок России сгонять, а почти 8-10 дней надо выкроить и перестроить рабочий график так, чтобы не отвлекаться. И так раз восемь в год. Не знаю, как это принимают мои руководители, но я им бесконечно признателен, и это огромная мотивация. Я ещё в 2018 году планировал всё завершить, сразу после прекрасного финиша сезона чемпионами, но команда уговорила поштурманить ещё сезон. Да и найти себе замену оказалось непростым делом. Я очень рад, что „Лукаса“ передаю в надёжные руки (не буду писать, кто будет справа, „Лукас“ сам расскажет), но я в стороне не останусь, буду помогать чем смогу, но в отпуске я не был последние пять лет!» — написал Арнаутов на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, в 2018 году в составе команды Russian Performance Motorsport на хэтчбеке Ford Fiesta R5 экипаж Лукьянюк/Арнаутов стал чемпионом Европы ERC.