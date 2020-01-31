Каргинов: обидно слышать, что «КАМАЗ-мастер» выиграл только потому, что нет соперников

Победитель грузового зачёта ралли-марафона «Дакар»-2020 гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов не согласен, что на прошедшей гонке российская команда не столкнулась с серьёзной конкуренцией.



«Обидно слышать, что «КАМАЗ-мастер» опять выиграл только потому, что нет соперников. На «Дакаре», вне зависимости от противника, пытаешься ехать на максимуме возможного. Да, для нас с Антоном Шибаловым гонка сложилась удачно. Но Дмитрий Сотников потерял из-за поломки около двух часов, а Эдуард Николаев провёл в песках всю ночь, перебирая двигатель. Борьба на трассе была жёсткой. Тот же Сергей Вязович показал отличную езду. Но мы оказались сильнее, победу заслужили безоговорочно.



Похоже, полоса неудач, которая преследовала наш экипаж прошлые годы, на нынешнем «Дакаре» закончилась. Очень рад, что на этот раз нам удалось добраться до финиша с минимальным количеством проблем. Ведь вряд ли есть гонщик, кому нравится терять время на спецучастке по мало зависящим от него обстоятельствам», — приводит слова Каргинова «ВТБ – России».

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