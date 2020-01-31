Экс-спонсор Боттаса не исключил, что «Мерседес» покинет Формулу-1

В межсезонье в СМИ активизировались слухи о том, что 2020 год может стать последним для заводской команды «Мерседес» в Формуле-1. И хотя в «Даймлере» опровергают эту информацию, ряд экспертов не исключает, что такое развитие событий возможно. В их число входит и бывший спонсор пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, финский миллиардер Антти Аарнио-Вихури.
«В этих слухах нет ничего нового. Об этом говорят не один год, особенно в кулуарах. Я не могу знать этого наверняка, но не исключаю, что «Мерседес» уйдёт из чемпионата. Компания может остаться в серии в качестве поставщика двигателей, но уход заводской команды станет большой потерей для всей Формулы-1. Как бы то ни было, говорить об этом слишком рано», — приводит слова Аарнио-Вихури Ilta-Sanomat.
- 31 января 2020
-
21:58
-
20:29
-
20:03
-
19:52
-
19:48
-
19:44
-
18:45
-
17:55
-
16:24
-
15:02
-
13:34
-
12:20
-
12:07
-
11:38
-
10:46
-
09:51
-
00:49
- 30 января 2020
-
23:37
-
22:19
-
20:54
-
20:00
-
18:50
-
17:58
-
16:00
-
15:03
-
14:07
-
13:23
-
12:02
-
10:58
-
10:09
-
09:22
-
02:28
-
01:21
- 29 января 2020
-
23:48
-
22:33