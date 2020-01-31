Экс-спонсор Боттаса не исключил, что «Мерседес» покинет Формулу-1

В межсезонье в СМИ активизировались слухи о том, что 2020 год может стать последним для заводской команды «Мерседес» в Формуле-1. И хотя в «Даймлере» опровергают эту информацию, ряд экспертов не исключает, что такое развитие событий возможно. В их число входит и бывший спонсор пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, финский миллиардер Антти Аарнио-Вихури.

«В этих слухах нет ничего нового. Об этом говорят не один год, особенно в кулуарах. Я не могу знать этого наверняка, но не исключаю, что «Мерседес» уйдёт из чемпионата. Компания может остаться в серии в качестве поставщика двигателей, но уход заводской команды станет большой потерей для всей Формулы-1. Как бы то ни было, говорить об этом слишком рано», — приводит слова Аарнио-Вихури Ilta-Sanomat.