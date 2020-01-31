В «Мерседесе» снова опровергли уход из Формулы-1

Председатель совета директоров «Даймлер» Оле Каллениус, с чьим именем связывают слухи о возможном уходе «Мерседеса» из Формулы-1, в очередной раз отверг такое развитие событий.

«Мы завоевали шесть титулов подряд. Это уникальное достижение. С точки зрения маркетинга это приносит большую выгоду. Таким образом, можно сказать, что наши инвестиции очень выгодны», — приводит слова Каллениуса издание Auto.

Напомним, после ухода с поста руководителя «Даймлера» Дитера Цетше и появления на этом посту Оле Каллениуса пошли слухи, что «Мерседес» покинет чемпионат. В частности, уход связывали с желанием функционера сократить расходы компании, а также с тем, что Каллениус не является большим поклонником Формулы-1.