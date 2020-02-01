Феттель прошёл подгонку сиденья для нового болида

31 января пилот «Феррари» Себастьян Феттель посетил базу команды в Маранелло и прошёл процедуру подгонки сиденья для нового болида, сообщает официальный сайт «Скудерии». Пребывая на базе, немец также провёл встречу с руководителем команды Маттиа Бинотто.

Напомним, «Феррари» проведёт презентацию новой машины 11 февраля в одном из театров Реджо-Эмилии.

Сезон-2020 станет для Себастьяна Феттеля уже шестым в составе «Феррари». С итальянской командой он дважды становился вице-чемпионом мира. Минувший чемпионат стал для него худшим за годы, проведённые в Маранелло. 2019 год он завершил на пятом месте в общем зачёте, набрав 240 очков и уступив напарнику по команде Шарлю Леклеру.

Контракт Феттеля с «Феррари» истекает в 2020 году.