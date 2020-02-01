Заезды в Австралии были прерваны красными флагами из-за выбежавших на трассу кенгуру

В Австралии во время тренировки гонки на выносливость «12 часов Батерста» были вывешены красные флаги и прерваны заезды. Причиной стали два кенгуру, выбежавших на трассу.
Видеозапись этого момента появилась в «твиттере» соревнований.
Ранее сообщалось, что в гонке примет участие российский гонщик Сергей Афанасьев. Пилот заявлен в зачёт Silver Cup в составе команды Black Falcon и поедет на купе Mercedes-AMG GT3.
Гонка стартует 2 февраля в Австралии на трассе «Маунт Панорама» в Новом Южном Уэльсе. Марафон станет дебютом для нового спорткара Mercedes-AMG GT4, на одном из которых поедет Харрисон Ньюи — сын известного конструктора Формулы-1 Эдриана Ньюи.
Действующими победителями гонки являются Мэтт Кэмпбелл, Деннис Олсен и Дирк Вернер из команды Earl Bamber Motorsport.
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