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Заезды в Австралии были прерваны красными флагами из-за выбежавших на трассу кенгуру

Заезды в Австралии были прерваны красными флагами из-за выбежавших на трассу кенгуру
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

В Австралии во время тренировки гонки на выносливость «12 часов Батерста» были вывешены красные флаги и прерваны заезды. Причиной стали два кенгуру, выбежавших на трассу.

Видеозапись этого момента появилась в «твиттере» соревнований.

Ранее сообщалось, что в гонке примет участие российский гонщик Сергей Афанасьев. Пилот заявлен в зачёт Silver Cup в составе команды Black Falcon и поедет на купе Mercedes-AMG GT3.

Гонка стартует 2 февраля в Австралии на трассе «Маунт Панорама» в Новом Южном Уэльсе. Марафон станет дебютом для нового спорткара Mercedes-AMG GT4, на одном из которых поедет Харрисон Ньюи — сын известного конструктора Формулы-1 Эдриана Ньюи.

Действующими победителями гонки являются Мэтт Кэмпбелл, Деннис Олсен и Дирк Вернер из команды Earl Bamber Motorsport.

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