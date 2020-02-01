В Зандворте заменяют часть гравийных ловушек асфальтовыми зонами безопасности

На трассе в «Зандворте» продолжается реконструкция автодрома, который с 1 по 3 мая примет Гран-при Нидерландов. Судя по видео, появившемся на YouTube-канале Йорга де Брюйина, часть гравийных ловушек на трассе заменяют на асфальтовые зоны безопасности.

Компания Dromo Circuit Design, отвечающая за проведение реконструкции трассы, заявляла, что работы не изменят характера трассы.



В частности, асфальтовые зоны безопасности будут в первом, левятом, 12-м и 13-м поворотах.



В настоящее время трасса не выглядит готовой к приёму этапа Формулы-1, однако ранее спортивный директор Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс заявлял, что гонка состоится и автодром будет готов в срок.



Напомним, Гран-при Нидерландов состоится 3 мая 2020 года. В последний раз на трассе «Зандворт» Гран-при Формулы-1 проводился в 1985 году.