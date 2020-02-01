Чемпионка W Series: я бы отказала Уильямс, предложи она мне место боевого пилота в Ф-1

Чемпионка первого сезона W Series Джейми Чедвик призналась, что отказала бы Клэр Уильямс, если бы та предложила ей занять место боевого пилота в команде Формулы-1.
«W Series — стартовая площадка и всегда ею будет. Думаю, я поспешила объявить, что снова проведу там сезон, а теперь должна объяснять каждому, почему не перейду в Формулу-3 или Формулу-2.
В этих чемпионатах есть одна ведущая команда, в которой действительно стоит выступать, но ценник на это в два раза выше. Это безумный мир, и я не хочу торопиться.
Хочу попасть в Формулу-1, но если бы Клэр Уильямс прямо сейчас предложила мне занять место боевого пилота, то вряд ли бы я согласилась. Я не готова к Формуле-1. Смогу претендовать на что-то только через пару лет подготовки», — приводит слова Джейми Чедвик RACER.
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