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Чемпионка W Series: я бы отказала Уильямс, предложи она мне место боевого пилота в Ф-1

Чемпионка W Series: я бы отказала Уильямс, предложи она мне место боевого пилота в Ф-1
Авто / Формула-1 0

Чемпионка первого сезона W Series Джейми Чедвик призналась, что отказала бы Клэр Уильямс, если бы та предложила ей занять место боевого пилота в команде Формулы-1.

«W Series — стартовая площадка и всегда ею будет. Думаю, я поспешила объявить, что снова проведу там сезон, а теперь должна объяснять каждому, почему не перейду в Формулу-3 или Формулу-2.

В этих чемпионатах есть одна ведущая команда, в которой действительно стоит выступать, но ценник на это в два раза выше. Это безумный мир, и я не хочу торопиться.

Хочу попасть в Формулу-1, но если бы Клэр Уильямс прямо сейчас предложила мне занять место боевого пилота, то вряд ли бы я согласилась. Я не готова к Формуле-1. Смогу претендовать на что-то только через пару лет подготовки», — приводит слова Джейми Чедвик RACER.

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