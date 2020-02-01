Глава «Астон Мартин»: Стролл-старший пришёл в Формулу-1 не просто так

Исполнительный директор «Астон Мартин» Энди Палмер рассказал о продаже акций Лоуренсу Строллу и будущем команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт», которая с 2021 года будет переименована в «Астон Мартин».
«На личном уровне Лоуренс Стролл разделяет многие мои принципы и интересы. Он любит машины, Формулу-1 и видит потенциал в гибридных моторах. Он понимает, что нет ничего, что продаёт машины также зорошо, как Формула-1. Это здорово, потому что нет ничего хуже инвестора, который не интересуется делами компании.
Его инвестиции помогут нам избавиться от проблем и перейти на модель аналогичную той, что использует «Феррари» на рынке. Что я думаю о работа с коллективом средней группы, а не с топ-командой? Для нас это новый вызов. Нужно пообщаться со Строллом, чтобы понять, что он пришёл в Формулу-1 не просто так. Он нацелен построить команду и победить с ней. Мы бы не стали иметь дело с командой, у которой нет шансов хотя бы на подиумы», — приводит слова Энди Палмера Autocar.
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