Главный врач трассы в Спа отреагировал на критику Корреа

Главный врач автодрома в Спа Кристиан Вален прокомментировал слова Хуана-Мануэля Корреа о том, что ему не оказали необходимой медицинской помощи после аварии на гонке Формулы-2, которая унесла жизнь французского гонщика Антуана Юбера, а Корреа в результате инцидента сломал обе ноги.
«Хуану Мануэлю Корреа под руководством опытного анестезиолога была оказана помощь на месте аварии. Деятельность медиков координировалась доктором Ианом Робертсом, который является заместителем медицинского делегата ФИА. В машине скорой помощи Корреа был под присмотром медиков, команда травматологов стабилизировала его состояние по приезду в медицинский центр.
После этого медицинский делегат ФИА посоветовал перевезти Корреа в больницу в Льеже, что мы и сделали. Я постоянно держал связь с больницей и был у Корреа 2 сентября, когда он приходил в себя после операции. 3 сентября у Хуана Мануэля появились симптомы дыхательной недостаточности, и семья приняла решение перевести его в клинику в Лондоне, чтобы начать лечение правой ноги», — приводит слова Кристиана Валена RaceFans.
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