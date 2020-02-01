Медэксперт: из-за коронавируса я бы не спешил покупать билет на Гран-при Китая

Работник Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Серхио Брусин сомневается, что Гран-при Китая состоится в 2020 году.



«Вирус продолжает распространяться, в этом нет никаких сомнений. В Китае большой рост случаев заболевания коронавирусом, обнаруживают заражённых и в других странах. Передача инфекции происходит и за пределами Уханя, что свидетельствует о дальнейшем распространении. Трудно дать прогноз на апрель. Но если тенденция сохранится, то я бы не стал спешить покупать билет на Гран-при Китая», — приводит слова Брусина The Guardian.



Гран-при Китая должен пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля.



В настоящее время уже 11 374 человека заболели новым коронавирусом 2019-nCoV, 259 случаев закончились смертью.



Город Ухань в настоящее время закрыт для выезда, в соседних городах также действуют ограничения.