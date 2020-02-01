«Мои утверждения были вырваны из контекста». Корреа объяснил критику ФИА

Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, попавший в тяжёлую аварию на этапе Формулы-2 в Спа в 2019 году, заявил, что его слова о ФИА были вырваны из контекста. В аварии с участием Корреа погиб французский гонщик Антуан Юбер.



«Многие из приписываемых мне утверждений либо не точны, либо вырваны из контекста. Я уверен, что у журналиста были самые лучшие намерения, но важно использовать прямые цитаты. Я с огромным уважением отношусь к автоспортивным журналистам, но я бы хотел, чтобы в публикациях использовали мои прямые цитаты, а не те, что можно назвать сомнительными.



Во-первых — у меня нет составленного мнения о халатности в отношении аварии. Расследование продолжается, я жду отчёта ФИА. Рано делать выводы. Я хотел бы посмотреть полный отчёт, задать вопросы о его содержании, а затем уже получить мнение. Я удивлён, что отчёт создаётся так долго. Уверен, скоро он будет опубликован и я пойму, что именно произошло 31 августа 2019 года в Бельгии.



Во-вторых я не обвинял никого и ни в чём. Я просто говорил о фактах, рассказал, как я и моя семья прошли через это испытание и отметил, что мы способны извлечь из этой ситуации. Чтобы избежать недоразумений я не буду в дальнейшем публично обсуждать произошедшее, пока не ознакомлюсь с отчётом ФИА по аварии», — написал Хуан Мануэль Корреа в своём «инстаграме».