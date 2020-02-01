«Мои утверждения были вырваны из контекста». Корреа объяснил критику ФИА

Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, попавший в тяжёлую аварию на этапе Формулы-2 в Спа в 2019 году, заявил, что его слова о ФИА были вырваны из контекста. В аварии с участием Корреа погиб французский гонщик Антуан Юбер.
«Многие из приписываемых мне утверждений либо не точны, либо вырваны из контекста. Я уверен, что у журналиста были самые лучшие намерения, но важно использовать прямые цитаты. Я с огромным уважением отношусь к автоспортивным журналистам, но я бы хотел, чтобы в публикациях использовали мои прямые цитаты, а не те, что можно назвать сомнительными.
Во-первых — у меня нет составленного мнения о халатности в отношении аварии. Расследование продолжается, я жду отчёта ФИА. Рано делать выводы. Я хотел бы посмотреть полный отчёт, задать вопросы о его содержании, а затем уже получить мнение. Я удивлён, что отчёт создаётся так долго. Уверен, скоро он будет опубликован и я пойму, что именно произошло 31 августа 2019 года в Бельгии.
Во-вторых я не обвинял никого и ни в чём. Я просто говорил о фактах, рассказал, как я и моя семья прошли через это испытание и отметил, что мы способны извлечь из этой ситуации. Чтобы избежать недоразумений я не буду в дальнейшем публично обсуждать произошедшее, пока не ознакомлюсь с отчётом ФИА по аварии», — написал Хуан Мануэль Корреа в своём «инстаграме».
- 1 февраля 2020
-
16:50
-
15:54
-
15:03
-
13:45
-
12:44
-
11:34
-
11:03
-
00:50
- 31 января 2020
-
23:06
-
21:58
-
20:29
-
20:03
-
19:52
-
19:48
-
19:44
-
18:45
-
17:55
-
16:24
-
15:02
-
13:34
-
12:20
-
12:07
-
11:38
-
10:46
-
09:51
-
00:49
- 30 января 2020
-
23:37
-
22:19
-
20:54
-
20:00
-
18:50
-
17:58
-
16:00
-
15:03
-
14:07