Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Мои утверждения были вырваны из контекста». Корреа объяснил критику ФИА

«Мои утверждения были вырваны из контекста». Корреа объяснил критику ФИА
Авто / Младшие серии 0

Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, попавший в тяжёлую аварию на этапе Формулы-2 в Спа в 2019 году, заявил, что его слова о ФИА были вырваны из контекста. В аварии с участием Корреа погиб французский гонщик Антуан Юбер.

«Многие из приписываемых мне утверждений либо не точны, либо вырваны из контекста. Я уверен, что у журналиста были самые лучшие намерения, но важно использовать прямые цитаты. Я с огромным уважением отношусь к автоспортивным журналистам, но я бы хотел, чтобы в публикациях использовали мои прямые цитаты, а не те, что можно назвать сомнительными.

Во-первых — у меня нет составленного мнения о халатности в отношении аварии. Расследование продолжается, я жду отчёта ФИА. Рано делать выводы. Я хотел бы посмотреть полный отчёт, задать вопросы о его содержании, а затем уже получить мнение. Я удивлён, что отчёт создаётся так долго. Уверен, скоро он будет опубликован и я пойму, что именно произошло 31 августа 2019 года в Бельгии.

Во-вторых я не обвинял никого и ни в чём. Я просто говорил о фактах, рассказал, как я и моя семья прошли через это испытание и отметил, что мы способны извлечь из этой ситуации. Чтобы избежать недоразумений я не буду в дальнейшем публично обсуждать произошедшее, пока не ознакомлюсь с отчётом ФИА по аварии», — написал Хуан Мануэль Корреа в своём «инстаграме».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020