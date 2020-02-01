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Марко заявил, что не собирается уходить из Формулы-1

Марко заявил, что не собирается уходить из Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту и руководитель молодёжной программы команды 76-летний Хельмут Марко в очередной раз дал понять, что пока не задумывается об уходе на покой. По его словам, его физическое и психологическое состояние позволяет ему продолжать работу.

«Меня всегда спрашивают, когда я уйду на пенсию. Но пока я здоров физически и прекрасно себя чувствую психологически. Так что никаких проблем. Да, в основном я окружён людьми, которые младше меня, но это хорошо. Я живу в собственном мире. Я далёк от социальных сетей, у меня старенький телефон фирмы „Нокиа“, и я не проверяю каждые две минуты, пришло ли мне сообщение», — приводит слова функционера GPblog.

Марко работает советником «Ред Булл» в Формуле-1 с 2005 года.

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