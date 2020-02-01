Тост — о календаре Формулы-1: 22 гонки — это предел

Глава «Альфа Таури» Франц Тост считает, что дальнейшее расширения календаря Формулы-1 приведёт к необходимости введения ротации механиков и инженеров. По мнению функционера, 22 этапа, запланированных на сезон-2020, доустимый максимум чемпионата.
«Думаю, что 22 гонки — это абсолютный предел. Если в будущем появится ещё больше гонок, командам придётся прибегнуть к ротации состава — механиков и инженеров. В противном случае они будут слишком перегружены.
Пока мы не вносили изменений в расписание работы команды. По сравнению с прошлым годом добавился лишь один этап. Временные рамки календаря поменялись несущественно", — приводит слова Тоста F1i.
Напомним, в 2020 году в календаре Формулы-1 появятся Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов. При этом в расписании не нашлось окна для Гран-при Германии.
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