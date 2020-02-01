Сироткин сомневается, что ему удастся вернуться в Формулу-1

Экс-пилот «Уильямса» Сергей Сироткин признал, что уход из британской команды стал для него большим ударом. По словам россиянина, сейчас он понимает, что, вероятнее всего, ему не удастся вернуться в Формулу-1.

«Я бы сказал, что сейчас воспринимаю ситуацию с уходом из Формулы-1 даже тяжелее, чем в минувшем году. Конечно, в 2018 году «Уильямс» был не самой конкурентоспособной командой, и я понимал, что ситуация не изменится в 2019 году. Тогда мы подумали, что, взяв годичную паузу, мы сможем найти более предпочтительный вариант, чем бороться за место с Робертом Кубицей.

Но некоторые наши высокие надежды и даже предварительные договорённости не оправдались и не сработали. Когда потерян год, а следом ещё один, становится ясно, что вернуться будет всё сложнее. Так приходит осознание того, что ты, скорее всего, упустил свою цель. В 23–24 года тяжело осознавать, что всё, ради чего ты работал всю жизнь, не сработало. Это очень тяжело», — приводит слова россиянина Autosport.