В «Рейсинг Пойнт» в 2020 году нацелены на четвёртое место

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал о целях команды на 2020 год. По словам специалиста, в Сильверстоуне рассчитывают занять четвёртое место в Кубке конструкторов.

«Думаю, что теперь мы в порядке. Полагаю, уже с самого начала сезона вы увидите машину, которая должна быть там, где мы привыкли — то есть, лучшей из числа не топ-команд.

Именно на это мы и нацеливаемся. Занять четвёртое место будет не так просто, потому что все ставят такую же задачу. Среди наших конкурентов будут «Макларен», «Рено», «Торо Россо» и «Заубер»", — цитирует Зафнауэра Planet F1.



В сезоне-2019 «Рейсинг Пойнт» занял седьмое место в Кубке конструкторов, заработав 73 очка. Лэнс Стролл закончил год с 21 очком, а его напарник Серхио Перес заработал 52 очка.

