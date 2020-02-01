Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Рено» запустили двигатель на новой машине

В «Рено» запустили двигатель на новой машине
Авто / Формула-1 0

Команда «Рено» запустила двигатель на новой машине. Небольшая видеозапись с запуском силовой установки размещена на официальной странице команды в «Твиттере».

Официальная презентация автомобиля для сезона-2020 запланирована на 12 февраля.

Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году

11 февраля. Презентация болида «Феррари»
12 февраля. Презентация болида «Рено»
12 февраля. Презентация болида «Ред Булл» (официально не подтверждено)
13 февраля. Презентация болида «Макларена»
14 февраля. Презентация болида «Мерседеса»
14 февраля. Презентация болида «Альфа Таури»
17 февраля. Презентация болида «Рейсинг Пойнт»
19 февраля. Презентация болида «Альфа Ромео»
19 февраля. Презентация болида «Хааса»
19-21 февраля. Первые предсезонные тесты
26-28 февраля. Вторые предсезонные тесты

Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году пройдёт с 13 по 15 марта в Австралии.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020