В «Рено» запустили двигатель на новой машине

Команда «Рено» запустила двигатель на новой машине. Небольшая видеозапись с запуском силовой установки размещена на официальной странице команды в «Твиттере».

Официальная презентация автомобиля для сезона-2020 запланирована на 12 февраля.

Ключевые даты Формулы-1 в 2020 году



11 февраля. Презентация болида «Феррари»

12 февраля. Презентация болида «Рено»

12 февраля. Презентация болида «Ред Булл» (официально не подтверждено)

13 февраля. Презентация болида «Макларена»

14 февраля. Презентация болида «Мерседеса»

14 февраля. Презентация болида «Альфа Таури»

17 февраля. Презентация болида «Рейсинг Пойнт»

19 февраля. Презентация болида «Альфа Ромео»

19 февраля. Презентация болида «Хааса»

19-21 февраля. Первые предсезонные тесты

26-28 февраля. Вторые предсезонные тесты



Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2020 году пройдёт с 13 по 15 марта в Австралии.