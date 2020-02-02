В «Макларене» не ждут побед до 2023 года

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль признался, что не рассчитывает увидеть победы команды вплоть до 2023 года. По словам функционера, это связано с тем, что процесс уравнивания бюджетов команд займёт немало времени.

«У нас работает 750 человек. Это намного меньше, чем у топ-команд. Руководство команды нам дало понять, что мы сможем действовать в тех рамках, в которых будет введён лимит бюджета. Это отличный сигнал для нас всех, так как у нас появится возможность вернуться в лидеры. Этого не случится уже в 2021 году. У топ-команд по-прежнему будет больше людей и больше ресурсов. Они будут тратить средства в 2020 году, для подготовки к 2021 году. После внедрения нового регламента, пройдёт время, прежде чем это даст эффект. Ожидаю, что мы будем бороться за подиумы и победы в 2023 году», — приводит слова Зайдля Auto Motor und Sport.