В «Рейсинг Пойнт» считают, что машины 2021 года будут тяжелее минимального лимита

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин порассуждал на тему нового технического регламента, который вступит в силу с 2021 года. По его словам, команды ждут слишком большие изменения. Функционер обеспокоен увеличением минимального веса новых болидов.
«Уложиться в минимальный лимит — 768 кг — будет невозможно. На старте сезона-2021 болиды будут тяжелее. Всё просто, установленный лимит слишком мал, с учётом того какие детали мы должны установить. Очевидно, что мы не уложимся в вес. Не думаю, что пилотировать такой болид будет приятно», — приводит слова специалиста Auto Motor und Sport.
Напомним, вместе с новым техническим регламентом в Формуле-1 будет внедрён и новый финансовый регламент, который прежде всего заметно ограничит расходы топ-команд.
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