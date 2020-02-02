В «Макларене» намерены сохранить четвёртое место в 2020 году
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль обозначил цели команды на сезон-2020. По его словам, в Уокинге настраиваются на тяжёлую борьбу за четвёртое место.
«Ожидаю тяжёлой борьбы за четвёртое место. Это максимум, на который мы можем рассчитывать, с учётом бюджета. К тому же у нас по-прежнему есть слабые места, над которыми следует работать. Необходимо развиваться именно в этом направлении. Именно поэтому сезон-2020 будет так важен», — приводит слова специалиста Auto Motor und Sport.
Минувший сезон «Макларен» также завершил на четвёртом месте. В составе с Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом команда набрала 145 очков. При этом Сайнс стал первым пилотом не из топ-команд, кому за последние годы удалось закончить чемпионат в топ-6.
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