По подозрению в ограблении Тамары Экклстоун задержано двое граждан Румынии
В лондонских аэропортах задержали двух граждан Румынии, которых подозревают в ограблении дома дочери экс-главы Формулы-1 Берни Экклстоуна Тамары, сообщает Associated Press.
Напомним, в декабре 2019 года появилась информация, что в дом Тамары Экклстоун проникли злоумышленники и украли драгоценности на сумму $ 67 млн. Воры пробрались в дом через сад и забрали драгоценности, среди которых — кольца, серьги и браслеты, включая браслет Cartier за $ 107 тыс.
Теперь же стало известно, что участниками преступления стали мать и сын — 47-летняя уборщица Мария Местер и 29-летний бармен Эмиль-Богдан Савастр.
Их заключили под стражу до проведения следующего заседания суда. Оно запланировано на 28 февраля.
У дочери бывшего владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млн
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