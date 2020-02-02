По подозрению в ограблении Тамары Экклстоун задержано двое граждан Румынии

В лондонских аэропортах задержали двух граждан Румынии, которых подозревают в ограблении дома дочери экс-главы Формулы-1 Берни Экклстоуна Тамары, сообщает Associated Press.

Напомним, в декабре 2019 года появилась информация, что в дом Тамары Экклстоун проникли злоумышленники и украли драгоценности на сумму $ 67 млн. Воры пробрались в дом через сад и забрали драгоценности, среди которых — кольца, серьги и браслеты, включая браслет Cartier за $ 107 тыс.

Теперь же стало известно, что участниками преступления стали мать и сын — 47-летняя уборщица Мария Местер и 29-летний бармен Эмиль-Богдан Савастр.

Их заключили под стражу до проведения следующего заседания суда. Оно запланировано на 28 февраля.