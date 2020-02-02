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Из-за коронавируса в Китае отменили гонку Формулы-Е

Из-за коронавируса в Китае отменили гонку Формулы-Е
Авто / Младшие серии 0

Руководство Формулы-E приняло решение отменить гонку в Санье, сообщает страница E-Racing в «Твиттере». Боссы серии пошли на такой шаг из-за риска распространения смертельно опасного коронавируса. Этап серии должен был пройти в Санье 21 марта.

Напомним, первый случай ранее неведомой формы коронавируса был зафиксирован 31 декабря. На сегодняшний день в мире зафиксировано около 15 тысяч случаев заболевания у человека. При этом более 300 случаев привели к летальному исходу. По сведениям Государственного комитета по здравоохранению КНР, 2110 человек находятся в тяжёлом состоянии. Эпицентр заболевания находится в городе Ухани, население которого превышает 10 млн человек.

Добавим, существует риск отмены и Гран-при Китая Формулы-1.

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