Алонсо: не думаю, что в случае возвращения в Формулу-1 возраст будет проблемой

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо не исключает возвращения в серию в 2021 году и не считает, что возраст может стать помехой для возобновления карьеры в «Больших призах». В 2021-м испанцу исполнится 40 лет.

«Не думаю, что возраст будет проблемой. Машины, которые не требуют дозаправок, не настолько сложны. В гонке темп на 7–8 секунд ниже, чем в квалификации. К тому же повлияет и появление новых 18-дюймовых дисков. Это заставит всех пересмотреть манеру пилотирования. У меня есть незаконченное дело в Формуле-1. Люди считают, что я заслужил большего, чем достиг. Особенно это касается последних лет в чемпионате», — приводит слова испанского пилота GPFans.

Алонсо покинул Формулу-1 после завершения сезона-2018.