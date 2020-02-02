Алонсо: не думаю, что в случае возвращения в Формулу-1 возраст будет проблемой
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо не исключает возвращения в серию в 2021 году и не считает, что возраст может стать помехой для возобновления карьеры в «Больших призах». В 2021-м испанцу исполнится 40 лет.
«Не думаю, что возраст будет проблемой. Машины, которые не требуют дозаправок, не настолько сложны. В гонке темп на 7–8 секунд ниже, чем в квалификации. К тому же повлияет и появление новых 18-дюймовых дисков. Это заставит всех пересмотреть манеру пилотирования. У меня есть незаконченное дело в Формуле-1. Люди считают, что я заслужил большего, чем достиг. Особенно это касается последних лет в чемпионате», — приводит слова испанского пилота GPFans.
Алонсо покинул Формулу-1 после завершения сезона-2018.
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