«Мерседес» подпишет крупный спонсорский контракт с химической компанией

Руководство «Мерседеса» подпишет крупное спонсорское соглашение с химической компанией Ineos, сообщает The Financial Times. Контракт будет заключён уже в 2020 году. Ожидается, что по нему команда будет получать отчисления в размере $ 26,4 млн в год.

Компания Ineos продолжает политику расширения в спорте. Ранее она заключила спонсорские контракты с футбольными клубами «Ницца» и «Лозанна».

Ineos — частная британская многонациональная химическая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Она была основана в 1998 году. Её выручка в 2019 году составляла около $ 85 млрд. В штате организации трудится около 22000 человек.

В сферу деятельности Ineos входит также работа с топливом и маслами. Доля компании в этом сегменте составляет 23,3%.